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четверг, 10 марта 2022 19:18

Спецтема: Война России против Украины

Эрнста, Канделаки и Скабееву будут догонять санкциями ЕС - Минкульт

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Эрнста, Канделаки и Скабееву будут догонять санкциями ЕС - Минкульт
Российскую нацистку Скабееву ждут санкции.

Кабинет министров внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны список россиян и юридических лиц из РФ для бессрочных по отношению к ним экономическим и другим ограничительным мерам.

Об этом в четверг сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Эти списки и санкции должны быть рассмотрены СНБО и президентом. Кроме того, их согласование позволит нам с таким же списком обратиться к ЕС и ввести зеркальные санкции", - заявил министр.

В список попали российские пропагандисты:

гендиректор ВГТРК Олег Добродеев

гендиректор "Первый канал" Константин Эрнст

гендиректор "Рен ТВ" Владимир Тюлин

гендиректор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров

телеведущая, исполняющая обязанности директора канала ТНТ Тинатин Канделаки

председатель совета директоров "Редакция газеты Известия" Арам Габрелямов

гендиректор "Международное информационное агентство "россия сегодня" Дмитрий Киселев

заместитель гендиректора НТВ Татьяна Миткова

главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян

телеведущая канала "Россия - 1" Ольга Скабеева

телеведущий Владимир Соловьев

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"Среди юридических лиц бан ждет:

Акционерное общество "Первый канал", Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (канал РТР), Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", АО "Газпром-медиа холдинг", Открытое акционерное общество "Телекомпания" НТВ", АО "Телекомпания НТВ", ОАО "Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации "Звезда", ООО "Акцепт" (телевизионный канал Рен ТВ), ООО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ АЛЬЯНС", ООО "иви.ру", ООО "НТВ ПЛЮС" .

Списки на самом деле будут шире - выделил наиболее токсичных", - заявил Ткаченко.

Экспортный контроль, введенный Соединенными Штатами Америки и их союзниками против РФ в ответ на вторжение в Украину, не имеет срока действия.

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