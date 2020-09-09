Ермака подозревают в госизмене и шпионаже. Суд обязал СБУ открыть производство

Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть производство по подозрению главы Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене и шпионаже.

"Дело связано со сливом операции по "вагнеровцам". На честное следствие от Баканова надежд, конечно, мало. Поэтому мы продолжаем требовать создания временной следственной комиссии в Верховной Раде", - написал в Фейсбуке нардеп из "Европейской Солидарности" Владимир Арьев.

Ермак заявил, что считает открытие дела политическим пиаром.

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Боевики российской ПВК Вагнера были задержаны в Беларуси 29 июля. Позже выяснилось, что некоторые из них воевали на Донбассе и внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

Предварительно, операцию по их задержанию могла готовить Служба безопасности Украины, однако ее отменили. По неподтвержденным данным, к этому может быть причастен глава ОП Ермак.

В СБУ официально назвали фейком данные о спецоперации по наемниками ПВК Вагнера. Ведомство отметило, что первоисточником этой информации было российское издание.