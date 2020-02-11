Ермак заявил, что не имеет конкуренции с Богданом

Об этом он сказал в эфире "24 канала". Фото: "24 канал".

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак говорит, что у него нет конкуренции с руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

"У нас нет никакой конкуренции, я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручение президента. И я могу вам сказать, считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные рабочие отношения ", - отметил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24".

Он добавил, что, на последней встрече Зеленского с фракцией "Слуга народа" он увидел, что вокруг президента как "магнита" "сегодня действительно собираются все силы".

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10 февраля, Андрей Богдан зарегистрировал заявление об отставке. Об этом стало известно со слов из окружения Богдана и в Кабинете министров, передает Украинская правда. О причинах намерения Богдана уйти из Офиса президента не сообщают.