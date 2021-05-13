Ермак с послами G7 обсудил ситуацию на Донбассе

Встреча Андрея Ермака с послами G7, Швеции и ЕС. Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с послами Большой семерки, Швеции и Евросоюза.

Он рассказал дипломатам о последних инициативах Украины, сделанных для достижения мира на Донбассе, сообщает пресс-служба главы государства.

Также Ермак предложил активизировать работу Нормандского формата и привлечь к его работе экспертов из политических, военных и юридических вопросов.

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Глава ОП также рассказал о ходе реформы корпоративного управления государственными компаниями и пригласил представителей G7 присоединиться к подготовке проекта закона о совершенствовании корпоративного управления юридическими лицами, акционером которых является государство.

На встрече речь шла о ситуации вокруг Нафтогаза Украины. Ермак заявил, что на встрече с наблюдательным советом компании всем членам наблюдательного совета будет предложено остаться работать под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым главой правления Нафтогаза. Он будет находиться на этом посту до проведения нового прозрачного конкурса.

Президент Владимир Зеленский в День памяти и примирения вместе с послами стран Большой семерки посетил Луганскую область. Об этом сообщил посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас.