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Ермак о выборах на Донбассе: У нас есть четкий план

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Ермак о выборах на Донбассе: У нас есть четкий план
Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Фото: Gazeta.ua

Офис президента Владимира Зеленского имеет стратегию, которая позволит осенью провести выборы на оккупированной территории Донбасса.

Об этом заявил Андрей Ермак на первом брифинге в должности руководителя Офиса президента.

"Это наша мечта. Это логично было бы провести выборы по всей Украине. С украинской стороны мы готовы выполнить все договоренности, которые были достигнуты, в первую очередь в Париже. Во-вторых, у нас есть четкий план, что должно состояться для того, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей территории Украины и в соответствии с законами Украины", - сказал Ермак.

Он отметил, что готов общаться с парламентом и обществом и разъяснять позицию ОП.

"Я готов говорить со всеми патриотическими адекватными силами в стране... Если надо, повторять, что такое "формула Штайнмайера", какой у нас план", - отметил глава ОП.

В начале октября 2019 года Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера", которая в дальнейшем войдет в новый закон о статусе Донбасса. В частности, после выборов в ОРДЛО закон об особом статусе начнет действовать на временной основе, а после подтверждения их демократичности - на постоянной.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

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