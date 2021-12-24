Ермак назвал Путина "лидером" и рассказал о контактах с Кремлем

Ермак говорит, что общается с советником Путина. Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак общается с советником президента РФ Дмитрием Козаком.

Об этом Ермак сказал в интервью "Фокус"

"Мы общались неделю назад и снова планируем контактировать на этой неделе. Мы с ним говорим о происходящем в Трехсторонней контактной группе, обсуждаем именно те инициативы Украины, о которых я рассказал вам", - сказал Ермак о Козаке.

Также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Президент много раз говорил, что готов к такой встрече. Когда и где она состоится, вопрос пока открыт. Переговоры с Россией ведутся постоянно, мы общаемся в рамках "нормандского формата".

Как вы знаете, Дмитрий Козак - политический советник российского лидера в "Нормандском формате". Также периодически мы проводим консультации по вопросам, обсуждаемым в ТКГ", - сказал руководитель ОП.

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Ермак рассказал о "трех инициативах".

"Первое – возвращение в режим прекращения огня. Затрагивается вопрос двух КПВВ - "Счастье" и "Золотое", которые с украинской стороны давно уже полностью готовы, они сделаны на очень высоком европейском уровне.

Третье – давно не было обмена, мы передали в ТКГ в очередной списки людей на освобождение, это до ста человек. Пока ответа нет", - сказал.

24 декабря российская газета "Коммерсантъ" написала, что Украина якобы разработала документ из 10 шагов для реализации Минских соглашений. Среди этих шагов – имплементация "формулы Штайнмайера". В марте СМИ сообщали, что в Минске Ермак согласовывал создание консультативного совета с российскими коллаборационистами на Донбассе, а агрессор Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. 60 народных депутатов от "Слуги народа" обратились к президенту и напомнили, что в ОРДЛО действуют оккупационные органы Российской Федерации.