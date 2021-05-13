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четверг, 13 мая 2021 11:25

Ермак хочет, чтобы Зеленский с Путиным быстрее встретились

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Ермак хочет, чтобы Зеленский с Путиным быстрее встретились
Последний раз Зеленский и Путин встречались в позапрошлом году в декабре.

Согласование встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным продолжается. Об этом сказал руководитель ОП Андрей Ермак.

"Было бы правильно провести переговоры как можно скорее. Ситуация требует быстрых реакций", цитирует Ермака "РБК-Украина".

За два года президентской каденции Зеленский с Путиным встречался один раз - на саммите "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019-го.

По словам Ермака, анализ того, как были выполнены договоренности в Париже - базовая задача потенциальной встречи.

"Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на самом высоком уровне", - сказал руководитель ОП.

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Россия продолжает передислокацию вооруженных подразделений вдоль украинских границ. Количество отведенных войск РФ не позволяет сделать вывод, что угроза вооруженной агрессии миновала, заявил министр обороны Андрей Таран

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