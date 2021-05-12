"Угроза еще не миновала" - Таран об отводе российских войск

Среди возможных сценариев есть также угроза вторжения российских войск с белорусского направления. Фото: Sky News

Россия продолжает передислокацию вооруженных подразделений вдоль украинских границ.

Количество отведенных войск РФ не позволяет сделать вывод, что угроза вооруженной агрессии миновала, заявил министр обороны Андрей Таран 12 мая. Украина делает все возможное, чтобы силы обороны были способны дать адекватный ответ на угрозы, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Россия очень медленно отводит войска. Например, вчера было отведено около 3,5 тыс., а сегодня около 4 тыс. военнослужащих. Техника РФ все еще остается вблизи нашей северной границы", – сказал Таран.

Среди возможных сценариев также есть угроза вторжения российских войск с белорусского направления. Министр подчеркнул, что Украина тщательно отслеживает ситуацию в соседнем государстве.

"Непосредственной угрозы пока не отмечаем. В то же время, в случае необходимости у нас есть разработанные планы. И мы знаем как действовать, если увидим признаки создания группировки вооруженных сил, которая может быть применена через Беларусь", – добавил он.

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С февраля по апрель 2021-го Россия сконцентрировала войска и военное оборудование на полигонах в Крыму и вблизи Воронежа. В пределах полуострова войска 76-й воздушной десантно-штурмовой дивизии и 58-й общевойсковой армии развернули крупные лагеря на полигонах. Утверждения Минобороны РФ об участии в передислокации 10 тыс. военнослужащих, не соответствуют действительности. Реальное число российских военных превышало десятки тысяч. Некоторые из подразделений РФ остались вблизи границ материковой Украины.