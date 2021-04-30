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пятница, 30 апреля 2021 15:32

Показали, сколько войск Россия сосредоточила в Крыму
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Атлантический совет обнародовал доклад специализированной Лаборатории цифровых расследований (DFRLab), в котором зафиксировал наращивание российских вооруженных сил в оккупированном Крыму.

Исследователь Майкл Шелдон с использованием открытых источников информации и спутниковых снимков проанализировал присутствие военных подразделений РФ на полигонах "Ангарский" и "Опук".

"С февраля по апрель 2021-го Россия сконцентрировала войска и военное оборудование на полигонах в Крыму и вблизи Воронежа. В пределах полуострова войска 76-й воздушной десантно-штурмовой дивизии и 58-й общевойсковой армии развернули крупные лагеря на полигонах", - говорится в публикации.

Фото: Capella Space

Утверждения Минобороны РФ об участии в передислокации 10 тыс. военнослужащих, не соответствуют действительности. Реальное число российских военных превышало десятки тысяч.

Некоторые из подразделений РФ остались вблизи границ материковой Украины. Один из таких подразделений передислоцирован с российского Востока железной дорогой, Россия также возобновила работу ранее законсервированной воздушной базы для дислокации своих вертолетов в 85 км на юг от Херсонской области.

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22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что войска седьмой, 98-й и 76-й воздушных десантно-штурмовых дивизий, как и личный состав 41-й и 58-й армий, должны вернуться в места постоянной дислокации до 1 мая. При этом тяжелое вооружение 41-й общевойсковой армии РФ будет оставаться на полигоне близ Воронежа в ожидании учений "Запад-2021", которые должны состояться в сентябре.

Съемочная группа телеканала Sky News побывала возле нового лагеря российских войск под Воронежем, а также на железнодорожной станции Масловка, где у украинской границы разгружают эшелоны с техникой. Журналисты показали снимки со спутника, которые демонстрируют масштабы развертывания лагеря, а также кадры перемещения техники возле него.

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