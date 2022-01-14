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пятница, 14 января 2022 19:02

Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины

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Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Глава Офиса президента Андрей Ермак говорит, что Украина абсолютно готова к вступлению в НАТО/ОП

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина абсолютно готова к вступлению в НАТО, назвав тему вопросом жизни и смерти для государства.

Об этом он заявил во время общения с директором Евразийского центра Atlantic Council Джоном Гербстом.

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По его словам, Киев ждет, когда Альянс озвучит конкретные требования для Украины. Также добавил, что во время саммита в Мадриде 29-30 июня Киев ожидает услышать конкретные сроки своего вступления.

"Считаю, пора иметь очень честный, полноценный и прозрачный разговор с Украиной о наших перспективах в НАТО. Считаю, что во время этого периода войны, всей истории нашего разговора об Альянсе, Украина показала принципы и позиции, которые мы абсолютно готовы, способны быть членом НАТО. Это значит, что на мадридском саммите надеемся увидеть и услышать абсолютно конкретные сроки, конкретную информацию об этом", – сказал глава ОП.

НАТО не позволит Москве шантажировать себя, сказала министерша обороны Германии Кристин Ламбрехт во время выступления в Бундестаге.

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Дата
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