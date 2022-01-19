Ермак анонсировал встречу "нормандских" советников

Следующая встреча на уровне политических советников лидеров стран "нормандской четверки" может состояться до конца января. Фото: REUTERS

Следующая встреча на уровне политических советников лидеров стран "нормандской четверки" – Украины, Германии, Франции, РФ – может состояться до конца января.

Об этом на брифинге после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном 19 января сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Gazeta.ua.

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По словам Ермака, на встрече может обсуждаться привлечение немецких и французских партнеров к верификации режима прекращения огня в Донбассе.

"Готовится встретил политических советников "нормандского формата". И я думаю, что она состоится до конца этого месяца. На этой встрече может обсуждаться верификационный механизм с участием Германии и Франции по поводу режима прекращения огня", - сказал Ермак.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал украинских политиков работать вместе в пользу общего национального интереса, отвергнув разногласия на фоне возможного вторжения России. Украина должна избегать каких-либо действий, которые помогут циничным усилиям РФ.