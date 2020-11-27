Ермак анонсировал три шага выхода из конституционного кризиса

Ермак рассказал о шагах выхода из конституционного кризиса. Фото: РБК

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о том, как в настоящее время Украина может выйти из конституционного кризиса.

"Недавнее решение Конституционного суда нанесло значительный ущерб антикоррупционной инфраструктуре Украины и поставило под угрозу достижение нашей страны на пути евроинтеграции", - пишет Ермак в Фейсбуке.

Председатель ОП предлагает следующие три шага:

1. Восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации или предоставление ложных сведений в декларациях. "По мнению Владимира Зеленского, уголовная ответственность за это должна быть достаточно суровой", - утверждает Андрей Ермак.

2. Восстановление полномочий НАПК по мониторингу электронного декларирования и урегулирования вопроса деклараций судей.

3. Урегулирование вопроса образования НАБУ и обеспечения гарантии деятельности его директора.

"Для выполнения этих шагов все органы власти должны действовать слаженно и эффективно. Представители правительства, народные депутаты вместе с экспертной средой должны оперативно доработать соответствующие законодательные инициативы, а Верховная Рада - как можно быстрее принять", - заключает Ермак.

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Напомним, Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование.