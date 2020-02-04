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вторник, 04 февраля 2020 19:45

Эрдоган рассказал, почему воскликнул "Слава Украине"

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Эрдоган рассказал, почему воскликнул &quot;Слава Украине&quot;
Эрдоган заявил, что все используют украинское лозунг. Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему в Киеве поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине".

Свой поступок Эрдоган озвучил турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь в Анкару, передает УНИАН.

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"Это официальное поздравление в Украине. Разве Украина не свободная страна? Каждый президент, приезжая в Украину с официальным визитом, использует это приветствие. Как те, кто приезжает к нам, говорят Merhaba Asker ("Здравствуй, солдат")", - заявил президент Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Украину поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине!" Это произошло на торжественной церемонии возле Мариинского дворца в Киеве.

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04
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