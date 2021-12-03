Эрдоган поговорил с Путиным об Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Украине.
Телефонный разговор президентов состоялся 3 декабря, сообщает Anadolu Agency.
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Кроме Украины, обсуждалась ситуация в Сирии и Ливии.
Также сообщается, что они обсудили пути развития турецко-российских отношений, региональные вопросы, в частности процессы между Азербайджаном и Арменией.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов стать посредником между Украиной и Россией. Такое заявление сделал 29 ноября.
Готов к такому шагу, чтобы обеспечить мир на оккупированных территориях Украины "с акцентом на положение крымских татар".
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