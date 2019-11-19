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вторник, 19 ноября 2019 19:48

"Эпоха договорняков кончилась" смешнее всех остальных шуток "- соцсети реагируют на батл Зеленского и Тимошенко

2 Комментировать
&quot;Эпоха договорняков кончилась&quot; смешнее всех остальных шуток &quot;- соцсети реагируют на батл Зеленского и Тимошенко
Зеленский и Тимошенко вылили ссору на публику.

Во вторник, 19 ноября, президент Владимир Зеленский заявил в Facebook, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко приходила к нему с предложением трудоустроить своих кандидатов на "сладкие" должности, а взамен предлагала голоса в Верховной Раде.

Через два с половиной часа Тимошенко ответила в Facebook: "Ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино".

Gazeta.ua предлагает реакцию соцсетей.

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Юлия Тимошенко заявила, что предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды.

По ее словам, "предложение касалось в целом дать кадры туда, где нужно".

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Дата
19
ноября

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