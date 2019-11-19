"Эпоха договорняков кончилась" смешнее всех остальных шуток "- соцсети реагируют на батл Зеленского и Тимошенко

Зеленский и Тимошенко вылили ссору на публику.

Во вторник, 19 ноября, президент Владимир Зеленский заявил в Facebook, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко приходила к нему с предложением трудоустроить своих кандидатов на "сладкие" должности, а взамен предлагала голоса в Верховной Раде.

Через два с половиной часа Тимошенко ответила в Facebook: "Ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино".

Gazeta.ua предлагает реакцию соцсетей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского провели прием "журналиста" Портнова

Юлия Тимошенко заявила, что предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды. По ее словам, "предложение касалось в целом дать кадры туда, где нужно".