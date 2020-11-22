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воскресенье, 22 ноября 2020 18:25

Эпидемия продлится десятки лет, Маркарова не спасет Зеленского и три ключевые продукты ноября: 5 блогов недели

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Эпидемия продлится десятки лет, Маркарова не спасет Зеленского и три ключевые продукты ноября: 5 блогов недели
Мы никогда не вернемся к жизни без коронавируса. Вакцина - это инструмент, а не решение, отмечает профессор Гендрик Штрек. Фото: Reuters

Gazeta.ua предлагает пять блогов, которые были самыми популярными на этой неделе на сайте.

1. Минсоцполитики опубликовало расчеты, которые показывают, что минимальной пенсии едва хватает на еду. Реальный прожиточный минимум для пенсионера составляет 3170 грн. Минимальная пенсия - всего 1712 грн. Это на 1458 грн меньше необходимой суммы. "Конец эпохи бедности" от Зеленского для большого количества пенсионеров выглядит, как начало эпохи попрошайничества, рассуждает общественно-политический деятель Борислав Береза.

2. Мы никогда не вернемся к жизни без коронавируса. Но это не значит, что мы не вернемся к жизни. Вакцина - это инструмент, а не решение, отмечает профессор Гендрик Штрек. Мы не знаем, как она повлияет на разные категории людей, сколько продлится защита, люди не будут болеть вообще или только в легкой форме. Будет и третья, и четвертая волна эпидемии. Возможно, все это будет продолжаться десятки лет. Это марафон. Нам нужна долгосрочная стратегия, отмечает соучредитель гражданской платформы "Новая страна" Валерий Пекар.

3. Хурма, черная редька и айва - три ключевые продукты ноября. Хурма крутая с ванильным мороженым и шоколадом. Редьку пожарьте на сливочном масле вместе с яичницей. Айву попробуйте запечь вместе с картофелем, чесноком и розмарином, советует кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.

4. Мы окончательно профукали достижения отечественной футбольной школы, которая была одной из сильнейших в мире. Мы позорим себя приглашением в сборную третьесортных бразильцев. Леонид Буряк был прав 15 лет назад - швейцарский футбол на подъеме! В отличие от украинского. У нас непроигрыш швейцарцам, если бы такой произошел, объявили бы футбольным подвигом! Хорошо, что об этом не узнают Базилевич и Лобановский, считает журналист Николай Несенюк.

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5. Оксану Маркарову отправляют в Вашингтон по одной причине: МВФ не дает Украине денег. А без них и без того тяжелое экономическое положение страны, будет еще хуже. Скоро последние запасы закончатся и все станет ясно даже тем, кто не хочет ничего понимать. Но проблема в том, что система так не работает. Связи Маркаровой в Вашингтоне и ее навыки переговорщика не помогут Зеленскому, убежден публицист Виталий Портников.

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