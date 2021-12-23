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четверг, 23 декабря 2021 19:48

Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
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Елка в Киеве
Елка в Одессе
Новогодняя локация в Виннице

Самым дорогим празднование Нового года будет для жителей Запорожья и Одессы. Городская власть выделила там 10,5 и 12,7 млн грн.

Об этом сообщает "Честно"

Организация проанализировала, сколько средств предусмотрено на новогодние расходы в бюджетах 17 горсоветов и какие суммы потратили в расчете на одного жителя.

По сравнению с прошлым годом расходы на празднования в областных центрах существенно выросли. В Запорожье – в 17 раз, Виннице – 14, Херсоне – более 30 раз. Меньшие расходы только в Полтаве и Луцке.

В пересчете на одного жителя самые низкие расходы во Львове и Тернополе (менее 1 грн). Самые высокие – в Ровно, Виннице, Одессе и Запорожье (более 11 грн).

В Киеве на празднование выделили 5,25 млн.

В Одессе почти половину новогодних трат предусмотрели на покупку подарков для детей на 5,6 млн.

В Запорожье 10,5 млн направили на услуги по организации новогодних локаций, монтажу декораций, гирлянд и иллюминаций. В Виннице выделили около 7 млн.

В Херсоне в прошлом году были самые низкие затраты на новогодние праздники – 90 тыс. В этом году предусмотрели более 3 млн. За эти средства приобрели искусственную елку в комплекте со световой иллюминацией и ограждением и светодиодные конструкции.

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В Ровно и Черновцах празднование обойдется в 3 и 2 млн. Денежные средства предусмотрены на монтаж елок, декор, подарки детям.

В Ужгороде, Сумах и Житомире выделили по 1,5 млн. на праздничные иллюминации, организацию мероприятий и оформление фотозон.

В Чернигове - более миллиона гривен на монтаж елки, декорации и подарки детям. В Луцке на организацию новогоднего городка и оформление елок ушло 754 тыс. Еще 12 тыс. предусмотрели на новогодние открытки.

В Ивано-Франковске елку приобрели в 2017 году, декор - в 2018. Поэтому потратили всего 428 тыс. на торжественное открытие и проведение фестиваля.

Во Львове из бюджета выделили 242 тыс. Основные статьи расходов: монтаж елки и ее охрана, праздничные иллюминации. Самые низкие расходы в Тернополе – 199 тыс. на монтаж новогодней елки.

Таким образом, самым дешевым оказалось празднование в Тернополе, Львове, Полтаве и Ивано-Франковске. В расчете на одного жителя – менее 1,5 грн.

18 декабря в Киеве зажгли главную елку Украины. Традиционно ее установили в центре города на Софийской площади.

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Дата
23
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