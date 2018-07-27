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пятница, 27 июля 2018 15:58

Электронное голосование - неотложная задача реформы избирательной системы - Николаенко

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Электронное голосование - неотложная задача реформы избирательной системы - Николаенко
Председатель политической партии "Основа" Андрей Николаенко считает, что власть боится электронного голосования потому, что уверена - ее не выберут на следующий срок. Фото: Акценты

Неразбериха с Центральной избирательной комиссией и новым Избирательным Кодексом – яркая демонстрация отсутствия политической воли первого лица государства, считает глава политической партии "Основа" Андрей Николаенко.

"То, что происходит сегодня с ЦИК, а также отсутствие нового избирательного законодательства говорит об очень простой вещи - у президента отсутствует политическая воля менять положение вещей. Хотя ещё в 2014 году, при высоком уровне доверия со стороны украинцев, он мог это сделать. Учитывая сегодняшнюю ситуацию с многочисленными случаями подкупа и фальсификаций, однозначно нужно принять новый Избирательный Кодекс, отменить мажоритарку, ввести открытые списки. И позиция партии "Основа" по этому вопросу очень чёткая. Она отражена в подготовленном нами законопроекте №7366-6, который предусматривает снижение электорального порога в парламент для новых политических сил", - заявил Николаенко в эфире телеканала NewsOne.

В то же время политик подчеркнул, что возможность онлайн голосования с мобильных устройств по защищенным технологиям, расширит круг политически активных граждан.

"Мы должны дать украинцам, которые выехали на работу за рубеж, возможность выразить свои политические предпочтения. Также нужно, наконец, промотивировать молодежь участвовать в выборах, в том числе и тех молодых людей, кто учится за рубежом", - пояснил он.

По словам политика, современные системы защиты данных, такие, например, как blockchain, позволяют избежать фальсификаций и вмешательств в результаты голосования. Ведь вся информация подобного рода будет доступна для всей желающих как сразу после выборов, так и через 10-20 и более лет, добавил глава "Основы".

"Власть боится электронного голосования именно потому,что уверена - ее не выберут на следующий срок прогрессивные украинцы, пользующиеся современными электронными системами", - подытожил Николаенко.

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Дата
27
июля

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