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четверг, 18 ноября 2021 23:22

Экватор президентства Зеленского: Арахамия рассказал о достижениях и планах президента и монобольшинства

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Экватор президентства Зеленского: Арахамия рассказал о достижениях и планах президента и монобольшинства
Арахамия рассказал о планах государства на 2022 год. Фото: 1+1

В 2022 году 95% государственных услуг планируют перевести в электронный формат.

"В течение следующего года на 95% контакты человека с государством станут комфортными с помощью электронных услуг. Не потому, что это модно, удобно или из дома, а потому что это первый шаг на пути борьбы с коррупцией на низком и среднем уровне", в ток-шоу "Право на власть" сказал народный депутат и руководитель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Как работает коррупция на низком уровне и на среднем? Вы приходите – вам нужно получить какое-то разрешение. Это разрешение можно отложить в тумбочку и ждать, когда вы придете договариваться, чтобы его перевели выше. Или его можно потерять. . Вы не можете отслеживать этот процесс. Это все порождает бытовую коррупцию. Мы с этим боремся с помощью диджитализации", - сказал Арахамия.

Также он рассказал, что в следующем году завершат ремонт больших дорог в программе "Большая стройка" и до конца каденции Зеленского планируют сделать дороги местного значения.

В ближайшее время в Украине на основных магистралях установят до двух тысяч видеокамер для автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения.

Минимальные зарплаты врачей и медперсонала вырастут в будущем году и будет составлять 13 тыс. грн, а минимальная зарплата врача будет 20 тыс. грн.

Арахамия отметил, что за половину каденции Владимира Зеленского удалось построить государство в смартфоне, принять закон об олигархах, ввести рынок земли и легализовать игорный бизнес.

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал преступлением, что бывший начальник Главного управления разведки Василий Бурба выполнял приказы руководителя Офиса президента Андрея Ермака по отсрочке операции по задержанию российских боевиков.

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