Экс-жена Фирташа планирует сдать его прокуратуре - APA

Дмитрий Фирташ трижды женился. Фото: УНИАН

Бывшая жена и пасынок олигарха Дмитрия Фирташа собираются подать в прокуратуру Вены заявление о нанесении им ущерба в €5 млрд.

Об этом сообщили источники "Австрийского агентства прессы", передает Die Presse.

Они готовят материалы по отмыванию денег корпоративной структурой Фирташа, а также о тяжелых вымогательства с его стороны, угрозах и мошенничестве.

Бывшие родственники олигарха утверждают, что он с доверенным лицом, которое сейчас занимает высокую политическую должность в Украине, несанкционированно изъяли средства из головной компании и перевели их на счета офшорных фирм. Это якобы было в начале 2000-х, перед разводом пары. Позже олигарх пытался запугать бывшую жену.

Бывшая жена Фирташа считает, что дело должны расследовать австрийские правоохранительные органы, так как большинство действий в ущерб ее состояния "заказывались из Вены". Убытки в исковом заявлении оцениваются в €5 млрд.

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Суд Европейского Союза позволил Верховному суду Австрии продолжить рассмотрение дела украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Этим решением восстановил процесс его экстрадиции в Соединенные Штаты Америки. Обвиняют, что дал взятку на сумму почти $18,5 млн при получении лицензии на добычу титановой руды в Индии. Фирташу грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов. У него есть более 100 оффшорных компаний.