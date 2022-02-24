Эксзамминистра ВОТ Грымчака приговорили к 10 годам заключения

Грымчака приговорили к 10 годам заключения. Фото: Украинская правда

Высший антикоррупционный суд приговорил эксзамминистра ТОТ Юрия Грымчака к 10 годам заключения с конфискацией имущества. Его заключили под стражу немедленно в зале суда.

В срок наказания отнесут срок предварительного заключения Грымчака в СИЗО на досудебном расследовании. Кроме того, с него взыскают более 200 тысяч гривен судебных издержек. Также удовлетворили гражданский иск прокурора на сумму свыше 938 тыс. грн. сообщает Центр противодействия коррупции в Twitter.

У защиты есть 30 дней на обжалование приговора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд заменил экс-заместителю министра Грымчаку мера пресечения

По данным обвинения, заявитель Максим Святненко во время общения с Гримчаком рассказал о проблеме с судами в ООО "Катран К", с которым он сотрудничал. Компании потребовалась консультация по делу о взыскании долга с другого предприятия. В ответ замминистра якобы сообщил, что за $100 тыс. сможет помочь с необходимым судебным решением в Верховном суде.

По второму эпизоду Святненко рассказал, что имеет проблемы с согласованием разрешительных документов для Катран К на реконструкцию "Рынка Рыбака" на землях, принадлежащих к памятникам культурного наследия. После этого Грымчак якобы предложил помощь за "скромный" $1 млн. Деньги должны были распределиться между чиновниками Министерства культуры, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и других ведомств. Но на самом деле никто бы ничего не распределял.

Национальное антикоррупционное бюро задержало бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака и брата его супруги Игоря Овдиенко в августе 2019 года.