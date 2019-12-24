Экс-руководству одного из крупнейших банков-банкротов сообщили о подозрении в хищении четырех миллиардов

Прежнее руководство "Дельта банка" украло 4 миллиарда. Фото: РБК

Правоохранители сообщили о подозрении бывшим руководителям ликвидированного "Дельта Банка".

Бывшей главе Совета директоров и заместителю начальнику отдела корпоративного бизнеса банка, а также директору одного из обществ с ограниченной ответственностью инкриминируют расхищение 4,4 млрд гривень, сообщили в Национальной полиции.

По данным следствия, руководство АО "Дельта Банк" в течение 2012-2015 годов выдавало кредиты подконтрольной фиктивной компании. На основании фиктивных договоров денежные средства выводились из Украины на счета подконтрольных оффшорных фирм.

Следствие утверждает, что для прикрытия незаконной деятельности топ-менеджеры банка несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы, а также вносили неправдивые ведомости в автоматизированную банковскую систему. Причастность других сотрудников банка к этой "схеме" проверяется.

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ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации было принято Нацбанком 2 октября того же года.