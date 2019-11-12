Экс-руководителю Укроборонпрома объявили подозрение

Павлу Букину сообщили о подозрении.

Бывшему гендиректору "Укроборонпрома" Павлу Букину сообщили о подозрении в недекларировании доходов.

Об этом пишет "Українська правда" со ссылкой на информированный источник.

Следствие установило, что чиновник не задекларировал в 2016 году доходы, недвижимое имущество (две квартиры стоимостью более 3 млн грн) и автомобили (Range Rover) стоимостью 10 млн грн, являющегося собственностью гражданской жены последнего.

Правоохранители ведут расследование с августа 2019 года.

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До управления Укроборонпромом Букин возглавлял "Укрспецэкспорт" - госкомпанию, которая имеет монопольное право на экспорт и импорт продукции, услуг военного и двойного назначения.

В 2018 году СБУ проводило досудебное расследование по уплате госкомпанией 198 млн грн на счет фиктивной фирме.

В марте этого года предыдущий президент уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Тот якобы получал откат от поставок комплектующих для самолетов по завышенным ценам. Об этом сообщают журналисты "Наші гроші з Денисом Бігусом" в расследовании о хищениях в оборонке.