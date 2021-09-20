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Эксперты предрекают скорую отставку замглаве ОПУ Смирнову

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Эксперты предрекают скорую отставку замглаве ОПУ Смирнову
Эксперты считают, что Смирнов не был заинтересован в качественном реформировании судебной системы. Фото: ua.news

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов вскоре может лишиться своей должности из-за отсутствия прогресса в судебной реформе, которую он курирует. Речь об этом идет в статье "Смирнова - в отставку? Эксперты поделились мнениями", опубликованной изданием GOLOS.UA.

"Эксперты сходятся во мнении, что Смирнов не справился и надобность его участия в процессе просто отпала – результатов нет. Смирнова брали как профи, как юриста, но навыков оказалось недостаточно для работы в верхушке государственной системы – адвокатура не госуправление, а несколько неудачных попыток на выборах отыграть роль депутата облсовета и даже нардепа – не слишком богатый опыт. В итоге спустя два года его каденции улучшений – ноль. За все время его работы так и не поступило адекватных решений по реформированию системы. И теперь все чаще звучат заявления, что назначение Смирнова изначально было ошибкой", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что Смирнову четко ставились задачи по качественному изменению положения в украинских судах.

"Судебная система закапсулирована, закрыта – ее участники работают сами на себя, используя закон в борьбе с законом, считают эксперты. Работают на самообогащение и самоутверждение. Разобраться с "неподкупными" жрецами Фемиды уже давно призывает Запад, но до сих пор никаких подвижек не было. И это одна из проблем, которую должен был решить Смирнов, задачей которого было обеспечить реформирование системы", - отмечается в статье.

Вместе с тем, эксперты считают, что Смирнов и вовсе не был заинтересован в качественном реформировании судебной системы.

"Смотрящий за судами не только не справился, хуже – он объективно не заинтересован во введении реформы, по которой он перестает быть смотрящим. Если он уйдет, то на его место придет тот, кто будет делать то же самое. С политологической точки зрения административный орган в лице Смирнова никакой реформы не будет проводить, если она повлечет потерю власти над судебной системой. А сейчас происходит скорее имитация – они не знают, как коммерциализировать судебную реформу", - убежден руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при президенте Украины Виктор Небоженко.

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