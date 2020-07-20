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понедельник, 20 июля 2020 12:42

Эксперты объяснили, почему в СБУ саботируют задачи Зеленского и не хотят "отпускать" бизнес-дела

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Эксперты объяснили, почему в СБУ саботируют задачи Зеленского и не хотят &quot;отпускать&quot; бизнес-дела
В СБУ, похоже, пытаются "надышаться перед смертью". Фото: Новости Севастополя

Президент Украины Владимир Зеленский раз за разом заявляет о необходимости лишения функции вести экономические уголовные производства СБУ и другие правоохранительные органы с целью искоренения практики давления на бизнес. Говорит о необходимости образования отдельного и независимого досудебного органа, который бы единственный был уполномочен на расследование возможных экономических правонарушений со стороны бизнеса.

Так, соответствующее задание Зеленский поставил Офису простых решений Михеила Саакашвили.

"Нет никакого шанса реформировать СБУ с экономическими функциями. Эти функции нужно полностью убирать. Это будет сложно, но после рассмотрения вопроса замены налога на прибыль на ПнВК мы возьмемся за отмену экономических департаментов в этих органах и создание единой службы", - говорит по этому поводу сам глава Офиса.

Зато в СБУ, похоже, пытаются "надышаться перед смертью". Так называемые "экономические" производства не просто открывают и расследуют, но и пытаются "скрыть" их "террористическими" статьями, чтобы они якобы отвечали их подследственности.

"Ну вы же понимаете для чего "терроризм"? Чтобы оставить у себя производство. И чтобы этого не было - надо снять Баканова, и тогда отпадет необходимость в передаче (производства для объективности, - ред.) в другой орган. Просто снимать руководителей таких органов. Появилась у президента информация - все, снимать всех подряд и тогда никто не полезет.

...Надо бить по рукам, и для этого нужна политическая воля. А ее нет", - прокомментировал бывший заместитель генпрокурора Виктор Чумак одно из самых скандальных преследований со стороны СБУ компаний предпринимателя, соучредителя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ), Игоря Тынного.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник объясняет, почему СБУ так не хочет отказываться от расследования возможных экономических правонарушений и "игнорирует требование президента".

"Ответ - прост, потому что это одна из ключевых функций, которая кормит СБУ, позволяет ей влиять на экономику, позволяет генералам СБУ-шным быть очень богатыми людьми. Посмотрите на состояние наших руководителей СБУ. Это силовое лобби будет бороться до последнего за эту функцию (экономические и налоговые дела)", - говорит эксперт.

Он добавляет, что да, действительно, есть преступления совершаемые на грани нацбезопасности и экономики, и возможно для такого типа преступлений нужно предусмотреть, как в США создание разного рода следственных и межведомственных групп. Но есть другая практика, говорит Бортник, приводя пример того же искусственного затягивания уголовного производства в поле деятельности СБУ с помощью статьи УК о финансировании терроризма.

"Для того, что дело попало в СБУ, и для того, чтобы мера наказания была большой, к примеру, чтобы лицо не могло ходатайствовать о менее строгой мере пресечения. Есть случаи, когда именно таким образом СБУ расправляется со своими не друзьями", - констатировал он.

Напомним, по словам экс-главы МВД Германии Ґергарта Баума, преследование фирм со стороны СБУ не имеет ничего общего с госбезопасностью.

Также напомним, что в скандальном преследовании энергетических компаний бизнесмена Игоря Тынного СБУ в своих запросах востребовала сведения о хозяйственной деятельности более 10 предприятий в течение 10 лет. Такой массив информации только по двум компаниям составляет около 500 страниц, а сам процесс их подготовки фактически блокирует работу компаний.

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