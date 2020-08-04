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вторник, 04 августа 2020 09:23

Экспертиза подтвердила, что на пленках НАБУ говорит глава ОАСК Вовк

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Высший антикоррупционный суд получил выводы экспертизы записей, сделанных в помещении Окружного админсуда Киева.

Об этом сообщает адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Прокурор предоставил Высшему антикорсуду заключение эксперта, которое подтвердило, что на пленках НАБУ звучит голос именно Павла Вовка", - написал Маселко.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще 5 судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

8 судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не могут вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

Высший совет правосудия призывал НАБУ не участвовать в "информационной кампании", которая "подрывает авторитет правосудия". Из-за того, что 3 членов ВСП вызвали на допрос по делу ОАСК, Высший совет правосудия обратился в Офис генпрокурора.

 
Цензор.НЕТ
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04
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