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четверг, 06 мая 2021 20:23

Эксперт рассказал, почему встреча с Блинкеном стала неприятным опытом для Зеленского

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Эксперт рассказал, почему встреча с Блинкеном стала неприятным опытом для Зеленского
Илия Куса: "Блинкен назвал две главные проблемы Украины – Россия и олигархи". Фото: Радио Свобода

Визит госсекретаря Энтони Блинкена – это своеобразная инспекция Украины на предмет продвижения реформ. Украине была дана инструкция – что она должна сделать, чтобы восстановить доверие США. Об этом Gazeta.ua рассказал эксперт-международник Илия Куса.

"Визит представителей США был похож на приезд ревизора, – считает он. – Во время пресс-конференции президента Зеленского и госсекретаря Блинкена было понятно, что последний выражает недовольство тем, как продвигаются реформы в Украине. Взаимопонимания по этим вопросам у сторон нет, по крайней мере, пока.

В целом основная цель визита – это заслушать американскую сторону, которая давала фидбэк о том, что происходило в Украине за последние год-полтора. Также представители США хотят сверить часы с Киевом и установить контакт новой американской власти с украинской властью. Больше говорилось о том, что должна сделать Украина, чтобы восстановить доверие Соединенных Штатов. И вряд ли это доверие восстановится сразу – должно пройти некоторое время".

Вопрос внутренних реформ в Украине является приоритетным для Америки, утверждает эксперт.

"Блинкен назвал две главные проблемы Украины: внешняя – враждебная Российская Федерация, сдерживания внешнеполитических амбиций России в Центрально-Восточной Европе, и внутренняя - национальный олигархат, который США хотели бы ослабить. Для этого и нужны все обсуждаемые реформы - изменения в судоустройстве, усиление роли прозападных структур и назначения определенных людей в государственные корпорации, такие как "Нафтогаз". Все это направлено на ограничение олигархических групп, которые негативно воспринимаются в Штатах".

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Результат визита Блинкена – установление контактов и обмен мнениями, считает Илия Куса.

"Я думал, что визит будет намного сложнее, будет больше тем для обсуждения. Но все выглядело как инспекция. Блинкен раскритиковал медленный ход реформ, заверил Украину, что поддержка никуда не исчезла, что США и в дальнейшем будут ее поддерживать – и все. Больше никаких весомых заявлений не было. По сути, состоялся обмен мнениями. Факт установления контактов с администрацией Байдена является положительным. Но сам визит – не очень приятное событие в политической жизни Зеленского, показавшего себя на пресс-конференции не лучшим образом. Однако это лучше, чем отсутствие контакта вообще".

В апреле президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Джозефом Байденом. Байден заверил, что США не оставят Украину без поддержки. Они обсудили реформы и борьбу с коррупцией.

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06
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