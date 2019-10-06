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воскресенье, 06 октября 2019 19:48

Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко

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Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Президент подал в ЦИК фактически троих представителей "Батькивщины".

"Батькивщина" фактически получила три места в ЦИК, потому что голосует в парламенте за инициативы президента Владимира Зеленского.

Об этом Gazeta.ua сказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Президент подал фактически трех представителей "Батькивщины". Кроме официально предложенной Глущенко, в комиссии остаются действующий по квоте этой партии Евстигнеев и Ефремова - когда-то была депутатом Харьковского облсовета от "Батькивщины". Вероятно за то, что фракция Тимошенко поддержала роспуск предыдущей ЦИК.

Как и прошлий, нынешний состав комиссии назначили вслепую. Без всякого обсуждения кандидатур, их профессионализма. Хуже всего то, что кандидаты не выступили в парламенте. Не ответили на ключевые вопросы. Как они видят реформы - избирательную и самой ЦИК. Усиление ее полномочий, создание региональных представительств.

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По большому счету президент никаких бонусов не получает. Скорее - минус. Теперь наши международные партнеры будут осторожно относиться к новому ЦИК. Зеленский на 100% получил лояльную комиссию. 12 членов из 17-ти - это явно перебор. Но и старый состав ЦИК был бы так же лояльным к президенту. К сожалению, это традиция, когда ЦИК, как независимый орган, всегда ориентируется на новую власть.

Ротацию ЦИК не следует связывать с вопросом досрочных местных выборов. Это решает парламент. Роль комиссии - просто выполнять.

В общем изменение комиссии состоялось в формате парада решений. Власть делает то, что нравится народу. Когда всегда не нравятся чиновники и одобряется тезис "Придут новые управленцы на всех уровнях".

Полностью контролируемая комиссия нужна власти при организации выборов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Говорят о весне или осени следующего года. Тогда будут принимать решения в ускоренном режиме", - говорит Алексей Кошель.

4 октября Верховная Рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии. С 17 членов комиссии 12 - представители президентской партии "Слуга народа".

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