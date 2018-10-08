Эксперт рассказал, что делать с каналом Медведчука

Пророссийские каналы нельзя запретить так, чтобы не задеть свободу слова. Фото: Схемы

Невозможно запретить телеканалы 112 и NewsOne так, чтобы не задеть свободу слова. Россияне используют эту ситуацию, чтобы показать притеснения русскоязычных.

Об этом Gazeta.ua рассказал медиаэксперт Алексей Ковжун.

"Каналов 112 и NewsOne не должно быть в Украине, но запретить их нельзя. Когда начинаем запрещать украинские СМИ, попадаем в ловушку: если можем запретить этот телеканал, это даст инструменты для запрета других. Невозможно запретить пророссийские каналы, чтобы не задеть свободу слова .

Есть близкие выборы и это станет кризисным моментом. Наш враг будет пользоваться ситуацией. Но влияние телеканалов будет важным перед выборами. NewsOne показал, что умеет выводить людей на улицу ".

Пророссийскими каналами должна была заняться Служба безопасности Украины.

"Интересно, как отреагирует СНБО. Не знаю, есть ли у них инструменты для урегулирования этого вопроса. С другой стороны - канал 112 принадлежит Виктору Медведчуку. Ради него идут на нарушения - могут не титровать его на украинский язык. Медведчук считает, если владеет каналом, то может давать прямые указания журналистам и они это сделают. Информационная политика NewsOne работает по кремлевскими правилам. Есть еще "Интер", который имеет схожую политику. с ним могут быть договоренности власти, поэтому его не трогают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парубий рассказал, что мешает ввести санкции против владельцев каналов

Неудивительно, что Нацсовет по вопросам телевидения не участвует в этом процессе, хотя это его обязанности. Они уже штрафовали NewsOne и Интер. Этот штраф не был эффективным. СБУ должна заняться пророссийскими каналами. Должна наблюдать за всем, что происходит - безопасность Украины это ее прямая задача ".

Петиция украинцев с требованием запретить телеканалы "112 Украина" и NewsOne "подписали 25 258 человек. Обращение о применении экономических санкций против этих телеканалов и аннулирования или отмены лицензий направили Совету нацбезопасности и обороны. Секретарь СНБО Александр Турчинов пообещал собраться, как только получат постановление Верховной Рады . В СМИ "112 Украина" связывают с лидером организации "Украинский выбор" Виктором Медведчуком.