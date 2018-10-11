Эксперт раскусил Мураева и Рабиновича

Евгения Мураева и Вадима Рабиновича пиарят медиаресурсы, связанные с кумом Путина.

Нардепы Евгений Мураев и Вадим Рабинович имеют специальные образы, созданные для картинки телевизора. Об этом сообщил медиаэксперт Отар Довженко.

Их до недавнего времени раскручивали телеканалы NewsOne и "112 Україна". Упомянутые ресурсы использует и кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук, пишет движение "Чесно"

"Мураев и Рабинович имели разные амплуа: первый позиционировался как серьезный политический персонаж, второй - как комический. В одном из ток-шоу на NewsOne голос из зала, как мне кажется, раскрыл замысел Мураева, который требует от него сохранять имидж умного, молодого и прогрессивного, - премьерство. Думаю, именно поэтому он ведет себя довольно осторожно и зашкварився фактически только раз, утвердив, что Сенцов действительно готовил теракты.

Рабинович, в свою очередь, собирать весь негатив от оппонентов и затем может быть кем-то типа мини-Ляшко. Если говорить о количестве присутствия в эфире, то ее никто не измерял, но по моим ощущениям Рабиновича было больше. Хотя Мураева тоже много", - говорит Довженко.

О "112 Україна" и NewsOne медиаэксперт говорит: "Можно констатировать, что каналы работают синхронно, и человек, на которого они работают, - Медведчук".

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7 июня внефракционный нардеп, бывший "регионал" Евгений Мураев назвал заключенного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова террористом. Об этом он заявил в эфире телеканала "112.Україна". "Сенцова можно по разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националестической части, наверное, он является героем. Время расставит на свои места, кто прав, а кто не прав", - заявлял Мураев. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по двум статьям "государственная измена" и "заведомо ложное сообщение о совершении преступления".