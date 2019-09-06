Эксперт оценил правительство Гончарука по 5-балльной шкале

Количество тех, кого бы общество воспринимало одиозными, сведено к минимуму, говорит эксперт. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком является одним из лучших по стартовым позициям.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Олег Саакян.

На вопрос: "Как оцените состав правительства по 5-балльной шкале?" эксперт ответил:

"На 4 с половиной. Он лучше, чем можно было ожидать. Снялись страхи. Ряд министров имеют опыт и понимание работы в государственном аппарате. Количество тех, кого бы общество воспринимало одиозными, сведено к минимуму. В общем это правительство со стартовыми позициями выглядит одним из лучших в истории".

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"Гончарук понимает общения со СМИ. С первого дня дал ряд интервью. Катается Кабмином на электросамокате. С его заявлений понятно - настроен технократически. Больше на результат, чем на процесс. Оценивать деятельность рано. Полноценного запуска правительства пока не было. Еще не ликвидировали существующие министерства, а не запустили вновь. В ближайшие месяц-два только увидим формирование повестки дня и стратегии.

Но все же останется модель президентского патроната за Кабмином. Поле собственной политической игры для премьер-министра остается очень маленьким. Поэтому выстраивается иерархическая вертикаль, в которой президент будет стоять выше премьер-министра", - говорит политолог.

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