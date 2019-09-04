Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости

3 сентября Верховная Рада приняла изменения в Конституцию. Из текста исключили положение, что народных депутатов нельзя привлечь к уголовной ответственности, задержать или арестовать без согласия парламента и им гарантируется неприкосновенность. Теперь она отменяется с 1 января 2020 года.

На прошлой неделе парламент назначил новое правительство во главе с Алексеем Гончаруком. До этого он три месяца был заместителем руководителя Офиса президента Владимира Зеленского.

О первых шагах и решениях власти Gazeta.ua говорит с политологом Олегом Саакяном.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Политическое время сильно ускорилось, говорит Олег Саакян.

Как оцениваете снятие депутатской неприкосновенности?

Решение неоднозначное. Скорее положительное. На это есть серьезный запрос общества. Который не один десяток лет создавался самими депутатами. Каждый раз обещали снять неприкосновенность и не выполняли.

Что это означает на практике?

Неприкосновенность не была однозначным злом, как и позитивом. С одной стороны за ней скрывались владельцы заводов, она была неотъемлемой частью мандата. Привлекала не чистых на руку людей идти в депутаты, чтобы защитить собственные активы и обезопасить себя от уголовных производств. Те опирались на круговую коррупционную поруку, в которой снятие неприкосновенности еще до недавнего времени считалось изменой одного из своих. Со времени Революции достоинства в следующие 5 лет ситуация кардинально изменилась. Депутатская неприкосновенность превратилась в симулякр. Если есть широкий резонанс, негативная позиция общества касательно персоны, то снятие иммунитета становилось формальным обстоятельством. К сожалению, не увидели продолжения расследований и посадок. Проблема не в неприкосновенности, а в судебной и правоохранительной системе. Депутатская неприкосновенность превратилась в симулякр

Какие преимущества и угрозы от этого решения?

Выполнено общественный запрос. Политика становится менее мажорной, мандат дает меньше привилегий. С другой стороны, депутат станет более подконтрольным партийным, властным патронам. Остается риск политического преследования.

Есть ли риски теперь быть в оппозиции к власти?

Неприкосновенность помогала депутатам вести свою политическую деятельность. Защищала оппозиционных от преследований властями. Но не полностью. Так как у каждого есть родственники, знакомые, бизнес-партнеры. Через которых обычно и давили. Для украинских политиков лучшей защитой остается их авторитет. Поэтому говорить, что неприкосновенность помогает на полную работать оппозиции, не стоит. Более того, когда в Верховной Раде монобольшинство, вопрос снятия неприкосновенности с оппозиции вообще решался довольно быстро. Сегодня подошли к ситуации, когда депутатская неприкосновенность фактически ликвидировалась. Была иллюзия о ней. Которая вызывает отвращение в обществе и является раздражителем. Теперь симулякр лопнул. А запрос общества символически удовлетворили.

Что следовало бы оставить?

Компромиссом мог бы быть индемнитет - защита депутата за его политическую деятельность, высказывания. Если это не есть госизменой или разжиганием межнациональной розни.

Какие еще ключевые вещи должна принять Верховная Рада?

Домашнее задание - демонтаж советскости. Создать основу для новых, эффективных институтов. Главный риск - хватит ли для этого кредита доверия. Задор у новой команды есть.

Много разговоров было о реформе парламента. С чего ее можно начать?

Наработки украинских и международных экспертов есть. Изучить советы миссии Пэта Кокса (европейский политик, в июле 2015 года возглавил миссию Европарламента для дорожной карты реформ Верховной Рады. - Gazeta.ua). Где есть диагнозы и лекарства. Начиная от работы комитетов, их взаимодействия с органами исполнительной власти, насыщение политикой как управлением, к изменению графиков с эффективным распределением дней для комитетов, округов и сессионного зала. Усиление контролирующих функций парламента. Проблема - законодательное цунами. Монобольшинство дает возможность все это цунами принимать. Проблема может быть не в количестве законопроектов, которыми спамят Верховную Раду, а в их качестве. Можем получить спам не в деятельности парламента на входе, а - на выходе. Вместо пробки, которая была под куполом, можем получить отсутствие каких-либо фильтров в принятии решений. Все это создает риски для деятельности ВР. Необходимо реформирование нормативно-правовой базы, закона о деятельности народного депутата, регламента.

В первый рабочий день парламент проголосовал за правительство и премьера. Чем вызвана такая поспешность?

Политическое время сильно ускорилось. В команде Зеленского это понимают. Ожидания у общества очень высокие, на границе очарованости. Нужно давать быстрые ответы. Власти нужно как можно скорее показать первые результаты. Правительство всегда ассоциируется с профессионализмом. Нынешнее - более-менее технократическое. Это на фоне разочарованности в политиках вызывает позитивное восприятие среди украинцев. Таким образом уменьшают скепсис относительно непрофессионализма команды президента. Что особенно распространялось на выборах. Команда Зеленского пришла из шоу-бизнеса. Там руководствуются принципом "Все делается на завтра на утро. В обед уже можете не приходить". Темпы ускоренные. Поэтому видим короткие сроки, жесткие заявления, четкое нарезки задач и ответственности. Даже там, где это выходит за рамки прямых полномочий. Команда Зеленского пришла из шоу-бизнеса. Там принцип "Все делается на завтра на утро. В обед уже можете не приходить

Почему имена будущих министров держали в тайне?

Кто будет на каких должностях до последнего не знали и внутри властной команды. Решение формировались узким кругом. А принимались самым Зеленским. Обычно Кабинет министров становился продуктом договоренностей внутри парламента и олигархов, финансово-промышленных групп. Чтобы те получали полном власти. Теперь этого не произошло. Поскольку власть в руках одной команды - Офиса президента и монобильшинства.

В Кабмине вместо 6 вице-премьеров 2. Также сократили количество министерств. Некоторые объединили. Какая этому причина?

С самого начала вообще не хотели вводить должность вице-премьера. Чтобы над министрами ни были дополнительные статусы. Создать более горизонтальную, чем вертикальную структуру. Чтобы по вертикали был исключительно премьер-министр. Сейчас все правительство является одной командой. Каждого министра, включая премьера можно в любой момент сменить. И это не повлечет крах всей политической архитектуры. Оставили двух вице-премьеров (один будет заниматься европейской и евроатлантической интеграцией, второй - цифровой трансформацией. - Gazeta.ua), чтобы не создавать дополнительных министерств.

Это реальная необходимость или отсутствие кадров?

Власть реагирует на запрос общества сокращать вообще количество политиков - не разбирая то депутаты, или министры. Которые воспринимаются как привилегированный класс. Кадровый голод есть. Скамейка запасных на ключевые должности, которым бы доверяли в команде Зеленского, не велика. Скамейка запасных на ключевые должности не большая

Не будет ли вреда от объединения министерств экологии и энергетики?

Все зависит от налаживания работы, избежания внутренних противоречий. Ведь речь идет о различных профилях. Сделать это будет сложно. Если не удастся - работа обеих ветвей может парализоваться.

Какая логика в объединении Минэкономразвития с Минагропродом?

Могло не хватать компетентных людей, которым доверяют. Или же министр Милованов имеет свое видение, как одновременно управлять двумя отраслями. Другое - Минагрополитики могло просто уйти "под нож" сокращение.

Что можем сказать о Алексея Гончаруке с первых дней в должности?

Гончарук понимает общения со СМИ. С первого дня дал ряд интервью. Катается Кабмином на электросамокате. С его заявлений понятно - настроен технократически. Больше на результат, чем на процесс. Оценивать деятельность рано. Полноценного запуска правительства пока не было. Еще не ликвидировали существующие министерства, а не запустили вновь. В ближайшие месяц-два только увидим формирование повестки дня и стратегии.

Насколько он готов к этому?

Люди способны удивлять. Гончарук - амбициозный. Способен ли поезд ехать по очерченным рельсам будет видно через несколько месяцев.

Почему оставили в правительстве Арсена Авакова и Оксану Маркарову?

Для обеспечения стабильности. Оба являются переходными персонами. Пока новая команда войдет в курс дел, сможет перенять опыт. Аваков остается гарантом стабильности в силовом блоке. У Зеленского не нашли человека, который бы сел за штурвал министерства и гарантировал, что ничего не выйдет из-под контроля. Плюс был лояльным к команде президента. С одной стороны Авакову удалось провести ряд изменений в МВД. С другой - недореформировал структуру. Создалась ситуация, когда эффективность работы министерства во многом связана с персоной, которая сидит в кресле руководителя. Так и не построили институциональной самоспособности. Когда структура работает в автоматическом режиме, а не ручном управлении. Аваков остается гарантом стабильности в силовом блоке Но напряжение и скепсис в отношении Авакова внутри властной команды остается. Поэтому его уход с должности - вопрос времени. Есть и репутационные риски - Аваков воспринимается как политик старой генерации. Если Маркоровой удастся несколько месяцев пересидеть без скандалов, проявить эффективность, которую примут за успех команды Зеленского, то она может остаться в политической обойме. Она не является "токсичной" для президента.

Как оцените состав правительство по 5-балльной шкале?

На 4 с половиной. Оно лучше, чем можно было ожидать. Снялись страхи. Ряд министров имеют опыт и понимание работы в государственном аппарате. Количество тех, кого бы общество воспринимало одиозными, сведено к минимуму. В общем это правительство со стартовыми позициями выглядит одним из лучших в истории.

В экспертной среде есть опасение, что и правительство и парламент будут руководствоваться из Офиса президента. А при каких условиях эти органы власти могут быть самостоятельными?

Когда будет четкое поле задач и ответственности. Правительство Гончарука может получить небывалую независимость. Но все же останется модель президентского патроната за Кабмином. Поле собственной политической игры для премьер-министра остается очень маленьким. Поэтому выстраивается иерархическая вертикаль, в которой президент будет стоять выше премьер-министра. Приходом в Верховную Раду монобильшинства "Слуги народа" президента Владимира Зеленского хакнулась существующая политическая система. Она оказалась не готовой к такому развитию событий. Когда привыкли к рычагам и сдерживаниям, есть больше чем две команды, одна из которых не может взять большинство. Предохранителей не создали. Поэтому правила украинской политики переписались. Парламент почти тотально зависим от президента На ближайшее время парламент будет почти тотально зависим от президента. Со временем эта зависимость будет падать, но все равно будет оставаться высокой. Связь может разорваться если монобильшинство распадется, не будет достаточно голосов, чтобы принимать законы. Или если случится внутренний раскол в ближайшем кругу Зеленского. Тогда внутри команды выделятся группы, которые будут конкурировать и внутри парламента.

Некоторые политические обозреватели говорят, что парламентаризм в Украине умер. Мол, депутаты послушно будут голосовать за законы, тексты которых даже не видя. Вы согласны?

К сожалению, украинский парламентаризм за все годы независимости так и не стал сильным субъектом. В таких условиях говорить, что сегодняшняя Верховная Рада менее парламентаристская чем предыдущие, сложно. Скорее имеем то же самое низкое качество парламентаризма, только в профиль. Наш парламент вспоминал, что он действительно является парламентом только в кризисных ситуациях. Когда произносил волю общества, которое протестовало на улицах во время революций. Тогда парламент возвращал себе высокий статус. В остальных ситуациях оставался порочным - с карманными оппозициями, олигархическими фракциями и группами, коррупционными договоренностями.

Во что реально выльются антикоррупционные обещания власти?

Посадки будут 100%. Как и уголовные производства по знаковым политическим фигурам. На это есть политическая воля. К тому же с этим связана общественная поддержка команды Зеленского. Важно, чтобы это происходило в правовом поле. А целью не оправдывали средства. Ситуация с Антикоррупционным судом не является однозначной. Тысячи дел из старых судов упадут ему на голову. Что может парализовать его деятельность, возможность рассмотрения новых дел, а соответственно привлечения к ответственности.

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 - во фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформе - За жизнь", 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщине", 20 - "Голосе", 22 - группе "За будущее".