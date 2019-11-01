Эксперт объяснил, почему Зеленский молчит по поводу "Центрэнерго": "такая корова нужна самому"

Политолог Владимир Цыбулько прокомментировал отсутствие реакции президента Владимира Зеленского на злоупотребления вокруг государственной компании "Центрэнерго". Фото: 112 Канал

Отсутствие реакции президента Владимира Зеленского на злоупотребления вокруг государственной компании "Центрэнерго" и в целом энергетики может означать, что он сам решил поучаствовать в этих схемах.

Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Владимир Цыбулько.

"21 день прошел с того момента, как президенту Владимиру Зеленскому на фуд-конференции задали вопрос о коррупционных схемах на Центрэнерго. Напомним, обещал спросить у Гончарука. С тех пор – ни слуху, ни духу. Можно было бы забыть – если бы не один нюанс: 1,5 млрд грн убытков госкомпании при новом менеджменте – и вообще никакой реакции со стороны главы государства", - написал Цыбулько.

По его мнению, может быть несколько объяснений такому поведению главы государства.

"Вариант первый – президент вообще не понимает, отчего вдруг такое внимание к "какому-то" "Центрэнерго" и его убыткам. Вариант второй – президент догадывается, но "профессионалы" от энергетики (Оржель, Герус, профильные советники в СНБО) нашли слова, чтобы объяснить, что "все идет по плану" и "это временное явление", - считает политолог.

Наиболее вероятный же сценарий, по мнению эксперта, состоит в том, что "Зеленскому объяснили схему и он решил сам в ней поучаствовать".

"Поскольку энергетика в Украине – это исторически президентский бизнес, есть очень большие сомнения, что ближайшие соратники главы государства не сообщили ему об этом "роге изобилия". В пользу третьего варианта – полное отсутствие какой-либо реакции на любые телодвижения вокруг компании, на ужасную отчетность, на экспертные оценки. И осторожные намеки на то, что приватизация предприятие ждет в течение двух лет (читай: не раньше, чем через два года, потому что "такая корова нужна самому"). Вопрос только в том, насколько хватит ресурса для доения", - иронизирует эксперт.

По его словам, это еще раз подтверждает, что "показательные политические дрязги и разногласия между первым лицом и его ближайшим олигархом, которые сегодня заполняют эфир – это ведь на самом деле "пена", которая скрывает реальные процессы". "На глубинном уровне, там где крутятся реальные деньги и принимаются стратегические решения, взаимодействие Зеленского и Коломойского, похоже, успешно усиливается", - уверен Цыбулько.