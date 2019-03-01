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пятница, 01 марта 2019 12:29

Эксперт исследовал "феномен Таруты"

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Эксперт исследовал &quot;феномен Таруты&quot;
Сергей Тарута, в отличие от потенциальных конкурентов на пост премьер-министра, является успешным экономистом и опытным управленцем. Фото: АСН

После выборов президента Украины 5,1% жителей страны, опрошенных Киевским международным институтом социологии, видят премьер-министром Украины лидера политической партии "Основа", промышленника Сергея Таруту. Согласно этому всеукраинскому опросу общественного мнения, Тарута занимает второе место после действующего премьера Владимира Гройсмана.

Исследованием "феномена Таруты" занялись эксперты. Политический аналитик Андрей Бузаров пришел к выводу, что "Тарута вполне может занять должность премьера при победе любого кандидата, за исключением Порошенко", и что "Таруте вполне могут отдать преимущество и Тимошенко, и Гриценко, и даже Зеленский".

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Чем же объясняется "феномен Таруты", и чем собственно Тарута выгоден перечисленным кандидатам в президенты, задается вопросом аналитик. И находит логичное объяснение такому результату соцопроса КМИСа. Первый аргумент политолога сводится к тому, что Тарута, в отличие от потенциальных конкурентов, является успешным экономистом и опытным управленцем.

"Тарута – профессиональный управленец и сильный экономист международного масштаба. В последнее время в Украине почти все превратились в профессиональных политиков, ораторов и ещё в кого угодно, но не в профессиональных менеджеров. А, по большому счёту, именно умение руководить и эффективно организовать процесс – и есть ключевой критерий, которым должен обладать премьер-министр", – пишет в своем блоге на сайте EconomistUA Андрей Бузаров.

Второй составляющей "феномена Таруты", по мнению Бузарова, стало то, что Сергей Тарута, будучи многоопытным управленцем, одновременно является и "новым лицом в политике", на что определенно существует большой общественный запрос.

"Важно понимать, что в случае победы Тимошенко, Зеленского либо Гриценко, любой из них захочет назначить премьер-министром человека, который будет новым на этой должности, дабы избежать всевозможных репутационных рисков и критики общественности. В этом контексте Тарута также выигрывает у других участников премьерского рейтинга", – отмечает Андрей Бузаров.

Сейчас лидер "Основы" имеет статус кандидата в президенты Украины. Но его рейтинги говорят о том, что он намного более подходит на должность премьер-министра. Более эффективным для этого опытного менеджера был бы союз с кем-то из кандидатов в президенты в качестве будущего премьера, резюмирует политический аналитик Бузаров.

В своей предвыборной программе Сергей Тарута наибольшее внимание уделяет вопросам, входящим в компетенцию премьер-министра: созданию новых рабочих мест, возрождению промышленности, привлечению инвестиций и сокращению количества государственных чиновников. В частности, что для предотвращения стагнации Украине необходимо обеспечить рост экономики на уровне 10-15% в год. У политической партии "Основа" есть стратегия достижения такого уровня экономического роста, разработанная ведущими украинскими учеными совместно с бизнес-сообществом – Доктрина "Украина 2030".

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Дата
01
марта

Ученый предсказал развитие мира до 2240 года

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