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пятница, 12 октября 2018 08:01

Экс-офицер армии НАТО рассказал, кто победит на президентских выборах

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Экс-офицер армии НАТО рассказал, кто победит на президентских выборах
"Я служил в армии и был офицером армии НАТО", - рассказал Мишель Терещенко

Бывший мэр Глухова, экс-офицер армии НАТО Мишель Терещенко убежден, что имеет высокие шансы победить на президентских выборах.

"В Глухове голосовали за меня так, как, наверное, будут голосовать на следующих выборах много украинском. Я - совершенно новое лицо, нетипичный кандидат, потому что был гражданином Евросоюза 60 лет моей жизни. Я служил в армии и был офицером армии НАТО", - рассказал в интервью Терещенко, пишет НВ.

Кандидат в президенты объяснил, что глуховчане голосовали в большей степени против нардепа и сына бывшего главы СБУ Андрея Деркача. Он, по словам Терещенко, контролирует Сумскую область.

"Я знаю, что такое Европа, и знаю, что нам нужно делать, чтобы стать страной - членом Евросоюза", - сказал Мишель Терещенко

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60-летний Мишель Терещенко - французский бизнесмен и потомок известного рода украинских предпринимателей и меценатов - отказался от французского гражданства в пользу украинского. 21 марта 2015 президент Петр Порошенко вручил Терещенко паспорт гражданина Украины. 26 октября 2015 Терещенко выиграл выборы в Глухове, набрав почти 70% голосов.

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