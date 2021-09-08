Экс-нардепу Семенченко продлили арест

Семенчуку инкриминируют создание частной армии и террористический акт. Фото: facebook.com/dostali.hvatit

Суд продлил арест бывшему народному депутату и экс-комбату батальона "Донбасс" Семену Семенченко.

Он останется под стражей еще минимум два месяца. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Семену Семенченко продлили содержание под стражей еще на 2 месяца", - говорится в сообщении.

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Семенченко подозревают в создании частной военной компании, которая вербовала ветеранов АТО для работы на ПВК Donbass Battalion Corp с офисами в США, Польше, Ираке и Кении.

Кроме того, экс-нардепу предъявили обвинение в обстреле телеканала "112 Украина".

В ночь на 13 июля 2019-му неизвестный обстрелял из гранатомета фасад здания телеканала "112 Украина" в Киеве. Его связывают пророссийским политиком Виктором Медведчуком. 14 мая 2021 Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему народному депутату Семену Семенченко за обстрел здания телеканала "112 Украина". Семенченко выдал экс-работник. Один член охранной фирмы Donbass Battalion corporation добровольно вышел из формирования и сообщил о нем органы государственной власти. Речь идет о ветеране АТО Вадиме Боровике. Работал там период с июля 2018 до конца ноября 2019 года. В январе 2021-го мужчина написал заявление на организацию. Выложил "известных ему обстоятельствах создания и функционирования не предусмотренного законом вооруженного формирования". Сначала ему объявили подозрение в участии в незаконном вооруженном формировании, но за сотрудничество со следствием суд освободил его от ответственности.