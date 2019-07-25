Экс-нардепу Ефремову надели электронный браслет

 
Ексклюзивы
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 2574
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5338
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 684
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3348
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 918
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1819
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1881
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6444
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 9576
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3321
Фото
Все фото
9
6
4
16
1
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без макияжа
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без макияжа
Бородатый и носит девушек на руках: от &quot;Слуги народу&quot; в Раду проходит пауэрлифтер
Бородатый и носит девушек на руках: от "Слуги народу" в Раду проходит пауэрлифтер
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
&quot;Батькивщина&quot; обходит партию Порошенко
"Батькивщина" обходит партию Порошенко
Видео
Все видео
Кастрюля-сейф, спущенные трусы и обезьяна на плече: казусы парламентских выборов-2019
Кастрюля-сейф, спущенные трусы и обезьяна на плече: казусы парламентских выборов-2019
На участке неиспользованные бюллетени гасили топором
На участке неиспользованные бюллетени гасили топором
Назвали избирательный участок, который закрылся первым
Назвали избирательный участок, который закрылся первым
Пирожки по 5 коп. - избирателям возле участков устроили праздник
Пирожки по 5 коп. - избирателям возле участков устроили праздник
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 2574
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 909
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2430
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1125
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 1755
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
четверг, 25 июля 2019 13:58

Экс-нардепу Ефремову надели электронный браслет

  Комментировать
Экс-нардепу Ефремову надели электронный браслет
Ефремова перевели на домашний арест. Фото: УНИАН

Экс-нардепу Александру Ефремову надели электронный браслет

"Он в Киеве, браслет надето", - сообщил адвокат Ефремова Евгений Сладко, передает УНН.

Ефремова обвиняют в государственной измене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Крым чей? Простой же вопрос" - Ефремов не нашел, что сказать об аннексии полуострова

Киевский апелляционный суд освободил бывшего народного депутата Александра Ефремова из-под стражи 23 июля.

Александра Ефремова обвиняют в государственной измене и в помощи во время захвата здания Луганского управления СБУ, организованной при поддержке террористической организации ЛНР, изменении территориальных границ Украины, что привело к гибели людей.

Регионала задержали 2016-го в июле. Хотел вылететь из Украины в Вену, Австрия. С 1 августа 2016-му он содержится под стражей в следственном изоляторе.

22 июля в этом году адвокат Ефремова заявил, что Апелляционный суд Киева освободил его клиента из-под стражи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Экс-нардепу Ефремову надели электронный браслет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

Украинцы разгромили 3 полка россиян

Убили брата лидера украинских националистов

Рада обрала гетьмана

Самое читаемое
&quot;Где этот мальчик?&quot; - журналиста возмутил тон Зеленского
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского 10 Просмотров: 38563
Невиданная роскошь: показали фотографии с бала Романовых
Невиданная роскошь: показали фотографии с бала Романовых
16
 Просмотров: 30206
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
15
 Просмотров: 29142
Раду откроет партия кума Путина
Раду откроет партия кума Путина 1 Просмотров: 21331
&quot;Не было страниц в соцсетях&quot; - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
"Не было страниц в соцсетях" - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
5
 Просмотров: 19462
Политика
Порошенко удержал страну, но не остановил российскую пропаганду - Чуприна
Порошенко удержал страну, но не остановил российскую пропаганду - Чуприна
 Просмотров: 9
В 5 округах могут пересчитать голоса — ОПОРА
В 5 округах могут пересчитать голоса — ОПОРА Просмотров: 513
Салат оливье сорвал подсчет голосов на Закарпатье. Предлагаем рецепт правильного салата
Салат оливье сорвал подсчет голосов на Закарпатье. Предлагаем рецепт правильного салата Просмотров: 396
В Службе внешней разведки новое назначение им. Зеленского
В Службе внешней разведки новое назначение им. Зеленского Просмотров: 360
Разумков рассказал, какой опыт Парубия не используют в новой Раде
Разумков рассказал, какой опыт Парубия не используют в новой Раде 1 Просмотров: 1431
Больше всего комментируют
10
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского
7
Разумков намекнул на возможность "более глубокого" использования русского языка на Донбассе
6
Савченко спалила своє фото у багатті
3
Притула объяснил, что надо делать с пророссийскими СМИ в Украине
2
"Никаких потрясений не будет" - Гройсман обещает стабильность, но хочет быстро уйти из правительства
Голосов: 7693
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua