Экс-нардепу Ефремову надели электронный браслет

Экс-нардепу Александру Ефремову надели электронный браслет

"Он в Киеве, браслет надето", - сообщил адвокат Ефремова Евгений Сладко, передает УНН.

Ефремова обвиняют в государственной измене.

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Киевский апелляционный суд освободил бывшего народного депутата Александра Ефремова из-под стражи 23 июля.

Александра Ефремова обвиняют в государственной измене и в помощи во время захвата здания Луганского управления СБУ, организованной при поддержке террористической организации ЛНР, изменении территориальных границ Украины, что привело к гибели людей.

Регионала задержали 2016-го в июле. Хотел вылететь из Украины в Вену, Австрия. С 1 августа 2016-му он содержится под стражей в следственном изоляторе.

22 июля в этом году адвокат Ефремова заявил, что Апелляционный суд Киева освободил его клиента из-под стражи.