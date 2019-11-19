Экс-нардепа подозревают в сокрытии долгов на 4,7 млрд грн

Дзензерский был заместителем председателя комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. Фото: ukrinform.ua

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении экс-нардепу от "Народного фронта" Денису Дзензерскому.

Правоохранители установили, что в течение 2015-2018 годов бывший нардеп, с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном положении, не задекларировал наличие у себя невыполненных финобязательств перед банковскими учреждениями на сумму более 4,7 млрд грн.

Действия бывшего парламентария квалифицированы по статье "Декларирование недостоверной информации" Уголовного кодекса.

Дзензерский не состоит по месту своего проживания. Письменное уведомление о подозрении ему прислали по почте и средством электронной связи.

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Денис Дзензерский был заместителем председателя комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. В ВР прошлого созыва прошел 24-ым от "Народного фронта". Совместно с отцом, предпринимателем из Днипра Виктором Дзензерским обладает холдингом "МНПК Веста" - крупнейшим производителем и экспортером автомобильных аккумуляторных батарей.