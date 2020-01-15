Экс-нардепа Дзензерского объявили в розыск

Дзензерского подозревают в сокрытии долгов на 4,7 млрд грн. Фото: Вадим Чуприна

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск народного депутата 7-го и 8-го созывов Дениса Дзензерского.

Об этом сообщил в своем telegram-канале журналист Олег Новиков.

Накануне Дзензерскому сообщили о подозрении в недостоверном декларировании.

"По версии следствия, он не внес в электронные декларации за 2015–2018 годы финансовые обязательства перед банками на сумму более 4,7 млрд грн. Экс-нардепа не нашли, поэтому подозрение вручили заочно", – говорится в сообщении.

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Денис Дзензерский был заместителем председателя комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. В ВР прошлого созыва прошел 24-м от "Народного фронта". Совместно с отцом, предпринимателем из Днепра Виктором Дзензерским владеет холдингом "МНПК Веста" – крупнейшим производителем и экспортером автомобильных аккумуляторных батарей.