Экс-нардепа Артеменко вызвали на допрос в США

Экс-нардепа Андрея Артеменко вызвали на допрос в США. Фото - Информатор

Бывшего депутата Верховной Рады Андрея Артеменко, лишенного украинского гражданства в 2017 году, вызвали на допрос в присутствии большого жюри присяжных, работающего по расследованию российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Такая информация опубликована американской газетой Politico.

Расследование проводится специальным прокурором Робертом Мюллером, из офиса которого и пришла повестка Артеменко.

"Я получил повестку на прошлой неделе", - сказал сам Артеменко изданию.

Встреча состоится в пятницу, 18 мая. Добавил, что речь скорее всего пойдет в предложенном им плане урегулирования украинского конфликта, о котором он говорил с юристом президента США Дональдом Трампом Майклом Коэном.

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По информации СМИ, один из пунктов плана касался принадлежности Крыма и его аннексии Россией в 2014 году. В документе якобы говорилось о возможности того, что Украина "сдаст в аренду" полуостров России на срок от 50 до 100 лет.

В феврале 2017 Артеменко рассказал, что во время короткой встречи, состоявшейся в одном из ресторанов в нью-йоркском районе Манхэттен, ознакомил с этим планом Майкла Коэна, который в свою очередь, по словам депутата, предложил передать этот план Майклу Флинну, который занимал в то время пост помощника президента по национальной безопасности. Коэн со своей стороны признавал сам факт встречи с Артеменко, утверждая, что не передавал Белому дому никаких планов по нормализации отношений между Москвой и Киевом, а также об отмене антироссийских санкций. При этом юрист отмечал, что не видит ничего плохого в том, что он гипотетически мог это сделать. Их встречу устроил предприниматель Феликс Сеттер, в прошлом имел деловые связи с Трампом.