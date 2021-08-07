Экс-нардеп пришел на допрос в костюме Бэтмена

Бизнесмен и бывший народный депутат Геннадий Балашов пришел на допрос в правоохранительные органы в костюме Бэтмена.
В одежде и маске супергероя Балашов заявил, что прибыл в Печерское райотделение спасать город от коррупции. Об этом сообщает Униан.
Также бизнесмен обвинил прокурора и следователя в том, что те "натягивают сову на глобус".
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"Допросы становятся веселее. Бэтмен наблюдает за коррупционными действиями Кавуна. Печерская полиция, нужна чистка от фальсификаторов", - отметил экс-нардеп и опубликовал фото с допроса.
Балашов объяснил, что он получил три повестки и расширенное подозрение. Бизнесмен также добавил, что "нам угрожают черви с девяностых и полицейская мафия".
Балашову инкриминируют умышленное разрушение или повреждение объектов культурного наследия. Речь идет о строительстве многоэтажки в буферной зоне Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры, охраняемой ЮНЕСКО.
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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