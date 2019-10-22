Экс-нардеп Мыкытась задумывал убийство - прокуратура

Прокурор заявил, что у Мыкытася связи с криминальным миром. Фото:@antac.ua

Бывший народный депутат и застройщик Максим Мыкытась размышлял убить свидетеля и подозреваемого по делу против него.

Об этом заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко при рассмотрении жалобы на меру пресечения экс-нардепу, сообщает Центр противодействия коррупции

"Прокурор САП заявил, что экс-депутат Мыкытась размышлял об убийстве свидетеля и подозреваемого по делу против него на 82 млн грн.

Об этом стало известно в ходе заседания Апелляционной палаты Антикоррупционного суда, который рассматривает жалобу по слишком мягкому пресечению Мыкытасю. При установленном только вреде в размере 82 млн грн экс-депутату назначили залог в 5,5 млн грн. Который он оперативно собрал", - сообщают активисты.

Также прокурор заявил, что у Мыкытася связи с криминальным миром.

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Бывший народный депутат Максим Мыкытась, которого подозревают в присвоении 82 млн грн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии, внес залог 5,5 млн грн. На него надели электронный браслет контроля.