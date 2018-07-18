Экс-министр обороны Украины стал беженцем в Беларуси

Михаил Ежель получил статус беженца в Беларуси. Фото: УНИАН

Беларусь предоставила статус беженца бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю, обвиняемому в растрате 43 млн гривен государственных средств.

Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда Киева, который 5 июля разрешил судить экс-чиновника заочно, передает Depo.ua.

Согласно справке Главного управления военной контрразведки от 16 мая 2017 года, в Беларуси Ежелю предоставлен статус беженца, и, по оперативным данным, он проживает с семьей в Минске, где снимает квартиру.

Следствие обвиняет Ежеля в том, что в период с 29 апреля 2011 года по 8 февраля 2012 года, действуя умышленно, в интересах третьих лиц, как должностное лицо использовал свое служебное положение вопреки интересам службы.

В результате предоставления им отдельных поручений в период с апреля 2011 года до марта 2012 года была осуществлена ​​оплата коммунальных услуг и энергоносителей, потребленных ЧП "Артек Союз", ООО "Укрпродакорд ОР", ООО "Ведущая продовольственная компания ВС", ООО "Оптукрпром-ВР" при предоставлении услуг по питанию личного состава Вооруженных сил Украины, за счет средств государственного бюджета без последующей компенсации на общую сумму 42 тыс. 965 гривен, что нанесло материальный ущерб государству на указанную сумму.

Сам Ежель свою вину при допросе не признал.

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Согласно ряду писем, предоставленных органу досудебного расследования Министерством иностранных дел Украины, с 10 августа 2014 экс-министр и посол фактически находился на лечении в Главном военном клиническом медицинском центре Вооруженных сил Беларуси, в связи с чем прибыть в Украину для проведения с ним следственных действий не мог.

"Однако следствием установлено, что Ежель, находясь на территории Республики Беларусь, активно участвовал в официальных мероприятиях и проводил встречи с делегациями, прибывающими для участия в заседаниях рабочих групп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине", - говорится в решении суда.

Согласно информации Службы внешней разведки Украины, экс-посол продолжает пользоваться дипломатическими привилегиями и иммунитетом.

Также Ежель своим письмом от 16 мая 2015 года сообщил Главной военной прокуратуре, что он в Украину не вернется в связи с угрозой его жизни и отсутствием гарантий безопасности его семьи.

Суд согласился с доводами прокуратуры и решил начать в заочном порядке судебный процесс против Ежеля.

Михаил Ежель возглавлял Министерство обороны с марта 2010 года по февраль 2012 года.

В апреля 2013 года Виктор Янукович назначил его послом в Беларуси.

В 2015 году Президент Петр Порошенко отозвал Ежеля с данной должности.