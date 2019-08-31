Эксгумация ради примирения - подробности встречи Зеленского и Дуды

 
Ексклюзивы
1/5
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
1 Просмотров: 4554
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 2781
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1467
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 612
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 441
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1467
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5013
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 26406
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2727
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1935
Фото
Все фото
28
15
3
1
3
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
Как самый молодой в истории министр попал в правительство: подробности жизни чиновника
Как самый молодой в истории министр попал в правительство: подробности жизни чиновника
Семга и бутерброды с икрой. Чем кормят нардепов и как изменилось меню в Раде
Семга и бутерброды с икрой. Чем кормят нардепов и как изменилось меню в Раде
Зеленский внес законопроект об импичменте
Зеленский внес законопроект об импичменте
Новоизбранным депутатам раздали наборы &quot;молодого бойца&quot;
Новоизбранным депутатам раздали наборы "молодого бойца"
Видео
Все видео
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Кум Путина заговорил на украинском языке в Раде
Кум Путина заговорил на украинском языке в Раде
Первое заседание Рады началось с опоздания - онлайн
Первое заседание Рады началось с опоздания - онлайн
В первый день работы в Раду вызвали полицию
В первый день работы в Раду вызвали полицию
Луценко в прямом эфире подписал заявление об увольнении
Луценко в прямом эфире подписал заявление об увольнении
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 26406
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6381
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2511
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2691
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 720
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
суббота, 31 августа 2019 15:42

Эксгумация ради примирения - подробности встречи Зеленского и Дуды

  Комментировать
Эксгумация ради примирения - подробности встречи Зеленского и Дуды
Владимир Зеленский позволил эксгумацию польских захоронений в Украине. Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский позволит эксгумацию польских захоронений в Украине.

В ответ Польша обещает упорядочить захоронения украинцев у себя, сообщили во время пресс-конференции президентов Украины и Польши, которую транслировал Офис президента в Facebook

"Я готов разблокировать получения разрешений на проведение поисковых работ в Украине. А польская сторона упорядочит украинские места памяти в Польше. Я предложил президенту Дуде построить на границе Украины и Польши общий мемориал примирения. Мы договорились обновить и перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом обоих президентов, Польши и Украины, чтобы все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее", - говорит Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пентагон окажет военную помощь Украине

Он подчеркнул, что этим разрешением отношения между странами будут укреплены.

"Я просил, чтобы мораторий, введенный предыдущей властью, был отменен. Президент заявил, что новое правительство находится на этапе формирования, и обещал, что этот вопрос будет реализовано. Этот элемент имеет фундаментальное значение для поляков, поскольку это чествование ближайших", - говорит президент Польши Анджей Дуда.

Один из претендентов в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден готов сделать Украину приоритетом международной политики

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эксгумация ради примирения - подробности встречи Зеленского и Дуды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
августа

Смотреть можно вечно: появилось новое видео ликвидации Захарченко

В киевском институте учились четыре года

Самое читаемое
Как выглядят знаменитые женщины до 10 утра
Как выглядят знаменитые женщины до 10 утра
25
 Просмотров: 56927
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад
21
 Просмотров: 28848
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
 5 Просмотров: 25951
Обмен пленными: что происходит в аэропорту
Обмен пленными: что происходит в аэропорту
 Просмотров: 21861
Гончарук придумал, где возьмет деньги на строительство дорог
Гончарук придумал, где возьмет деньги на строительство дорог Просмотров: 17443
Политика
"Просто поговорили. О жизни" - Коломойский о встрече с Порошенко после выборов
"Просто поговорили. О жизни" - Коломойский о встрече с Порошенко после выборов Просмотров: 1305
Все законно - у Луценко прокомментировали закрытия громкого дела
Все законно - у Луценко прокомментировали закрытия громкого дела Просмотров: 360
Разумков рассказал о своих впечатлениях от первого рабочего дня Рады
Разумков рассказал о своих впечатлениях от первого рабочего дня Рады 1 Просмотров: 4077
Луценко является акционером сети нелегальных казино - Арахамия
Луценко является акционером сети нелегальных казино - Арахамия 3 Просмотров: 6534
В последний день работы ГПУ "слила" громкое политическое дело
В последний день работы ГПУ "слила" громкое политическое дело 6 Просмотров: 14445
Больше всего комментируют
16
"Х*й им в ж*пу" - "слугу народа" поймали на переписке
6
В последний день работы ГПУ "слила" громкое политическое дело
5
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
5
Больше не вежливые: российский военный избил женщину в оккупированном Севастополе
5
Гонтареву сбил автомобиль: травмы серьезные
Голосов: 10666
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua