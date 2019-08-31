Эксгумация ради примирения - подробности встречи Зеленского и Дуды

Владимир Зеленский позволил эксгумацию польских захоронений в Украине. Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский позволит эксгумацию польских захоронений в Украине.

В ответ Польша обещает упорядочить захоронения украинцев у себя, сообщили во время пресс-конференции президентов Украины и Польши, которую транслировал Офис президента в Facebook

"Я готов разблокировать получения разрешений на проведение поисковых работ в Украине. А польская сторона упорядочит украинские места памяти в Польше. Я предложил президенту Дуде построить на границе Украины и Польши общий мемориал примирения. Мы договорились обновить и перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом обоих президентов, Польши и Украины, чтобы все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее", - говорит Зеленский.

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Он подчеркнул, что этим разрешением отношения между странами будут укреплены.

"Я просил, чтобы мораторий, введенный предыдущей властью, был отменен. Президент заявил, что новое правительство находится на этапе формирования, и обещал, что этот вопрос будет реализовано. Этот элемент имеет фундаментальное значение для поляков, поскольку это чествование ближайших", - говорит президент Польши Анджей Дуда.

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