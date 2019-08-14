Байден сделает Украину приоритетом, если станет президентом США

Джозеф Байден за усиление отношений с Украиной. Фото: hromadske.ua

Один из претендентов в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден готов сделать Украину приоритетом международной политики.

"Я сделал бы Украину приоритетом международной политики", - цитирует Байдена "Голос Америки"

"В военной сфере я предоставил бы политику безопасности помощь от США, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я также бы расширил успешное обучение Вооруженных сил Украины, начатое администрацией Обамы-Байдена", - сказал он.

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"В экономической сфере я работал бы над увеличением западных прямых инвестиций и поддерживал бы энергетическую независимость Украины от России, особенно если "Северный поток-2" будет построен в этом году.

Я бы обеспечил, чтобы помощь США Украине предоставлялась лишь при условии антикоррупционных реформ, включая назначение действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судов.

Я поддержал бы гораздо более мощную роль США наряду с Францией и Германией в переговорах с Россией. Чтобы дипломатия работала, нам нужен больший рычаг относительно Москвы и это означает более тесное сотрудничество с европейскими партнерами и союзниками, чтобы Россия платила большую цену за войну, которая продолжается в Украине.

Наша стратегическая цель - поддержать эволюцию демократического, единого, суверенного Украины и заставить Кремль платить цену за постоянные атаки на международный порядок", - заявил Байден.

Военная агрессия России против Украины продолжается 6-й год. 4060 украинских военных и добровольцев погибли на войне с 2014-го. 12 800 мирных жителей на Донбассе погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были выехать из региона.