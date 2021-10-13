Экс-главу ГУР Бурбу уволили с воинской службы — журналист

По словам Бутусова, отказаться от дачи показаний Бурбу призывал глава Минобороны Таран. Фото: president.gov.ua

В среду, 13 октября, генерал-полковника Василия Бурбу, который в 2016−20-м годах занимал должность начальника Главного управления разведки Минобороны, уволили с воинской службы.

Как заявил у себя в Facebook журналист Юрий Бутусов, причиной этого стала дача показаний временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию провала спецоперации по захвату боевиков российской ЧВК Вагнера.

Ссылаясь на собственный источник, он рассказал, что перед заседанием ВСК министр обороны Андрей Таран вызвал Бурбу к себе и приказал отказаться от дачи показаний и не сообщать под протокол народным депутатам о том, что спецоперация по задержанию российских террористов была санкционирована 1 июля 2020-го самим главой Минобороны, и потому не требовала вообще никаких совещаний в Офисе президента.

"Приказал не сообщать, как проходило заседание в кабинете верховного главнокомандующего Владимира Зеленского по отмене спецоперации, а также о том, что на совещание Зеленский допустил лиц, не имеющих отношения к совершенно секретным операциям военной разведки — главу Офиса президента Андрея Ермака, замглавы ОПУ Романа Машовца, секретаря президента Марию Левченко, а также близко связанного с РФ начальника комитета по разведке Руслана Демченко. Таким образом были созданы предпосылки к утечке информации о спецоперации. Также Таран требовал скрыть причастность Зеленского и Ермака к отмене спецоперации", — написал Бутусов.

По его словам, Бурба в ответ на приказ тут же написал рапорт об увольнении с воинской службы, и после этого отказался выполнять незаконные приказы Тарана.

"После написания рапорта об увольнении Бурба отправился на заседание ВСК и после этого неоднократно давал показания народным депутатам. По данным источников Цензор.Нет, протокол показаний Бурбы до сих пор не оформлен и с ним не ознакомлены ни члены следственной комиссии ни сам Бурба. Сегодня официально приказом министра обороны Василий Бурба уволен с воинской", — сообщил журналист.

Что известно о "спецоперации" по задержанию боевиков ЧВК Вагнера

29 июля 2020 года белорусские силовики заявили о задержании 33 боевиков подконтрольной Кремлю неофициальной частной военной компании Вагнера. Через несколько дней, 2 августа, прокуратура Беларуси выбрала им меру пресечения в виде ареста.

В Минске заявили, что целью бойцов ЧВК была дестабилизация ситуации в стране перед президентскими выборами. Часть задержанных воевала на Донбассе на стороне "ДНР" и "ЛНР". Вопреки ходатайству Украины об их экстрадиции, Беларусь отдала наемников РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал такое решение несправедливым и не соответствующим дружественным межгосударственным отношениям.

При этом, по данным журналиста Юрия Бутусова, на самом деле прибытие вагнеровцев в Беларусь являлось частью операции украинских спецслужб, которые пытались выманить их из РФ.

Ранее эти боевики участвовали в боевых действиях на Донбассе и причастны, в частности, к уничтожению самолета Ил-76 в июне 2014 года, в результате чего погибли 49 украинских военнослужащих.

Кроме того, журналистка Янина Соколова обнародовала аудиозапись, на которой предположительно зафиксированы переговоры наемников с оперативником СБУ под прикрытием, который их вербовал.

В конце концов Бутусова и Соколову вызвали на допрос в ГБР по делу о разглашении секретных сведений".

Украинская власть заявила, что никакой спецоперации против ЧВК Вагнера спецслужбы не проводили, но в июне в интервью на телеканале 1+1 Зеленский заявил, что история с задержанием "вагнеровцев" в Минске летом 2020 года не была операцией Украины, а идея исходила от других стран. Он также сказал, что просил белорусского диктатора Александра Лукашенко выдать задержанных "вагнеровцев". Тогда в Офисе президента заявили, что слова Зеленского о спецоперации переврали.

Пятый президент Петр Порошенко в декабре 2020 года заявил, что лично санкционировал спецоперацию в 2018-м.

В марте в Госбюро расследований заявили, что допрашивали главу ОП Андрея Ермака по делу о срыве "спецоперации" украинских спецслужб против ЧВК Вагнера.