Экс-глава Нафтогаза Коболев сообщил о возможных причинах своего увольнения

Коболев рассказал о возможных причинах его увольнения. Фото: Украинская правда

Бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отвергает обвинения в якобы создании компанией "дыры" в госбюджете-2021 на 10 млрд грн.

Настоящей причиной увольнения он считает накопленные НАК 2 млрд долларов США свободных денежных средств, хотя компания и информировала президента и правительство о планах перевести государству в этом году 32 млрд грн дополнительно к налогам, Коболев рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы понимаем, что они рассчитывали на наши деньги - на 10 млрд грн. Наш план был заместить дивиденды тем или иным платежом (технологию можно обсуждать - от ОВГЗ в "авансирование дивидендов") суммой 32 млрд грн... Этот план, который я коммуницировал премьер-министру и президенту, они об этом знают", - сказал он.

Правительство также было заблаговременно проинформировано и о том, что вместо планируемой прибыли в финплане 11 млрд грн будет ущерб, поскольку Нафтогаз неоднократно предупреждал о проблеме неплатежей газсбытов и необходимости сформировать резервы по этой дебиторской задолженности.

На счету компании на дату его увольнения было более $2 млрд свободных денежных средств, а в подземных хранилищах - 7 млрд кубометров природного газа, принадлежащего Нафтогазу, и это является подтверждением его финансовой устойчивости.

"Итак, финансовым планом, который нам, к сожалению, не утвердили на этот год, мы планировали обеспечить безопасность прохождения следующей зимы, обеспечить все инвестиции в добычу и передать вдобавок ко всем стандартным налоговым платежам еще 32 млрд грн", - заявил он.

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Кабмин 28 апреля провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины". Во время заседания был рассмотрен отчет о деятельности НАК в 2020 году. На заседании правительство уволило Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначило на эту должность Юрия Витренко. Витренко назначили сроком на год.