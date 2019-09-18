Экс-глава Нацбанка объяснила, почему ей не нужно политическое убежище

Версию о собственной причастности к пожарам в Киеве Гонтарева называет чушью. ФОТО: НВ

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что ей не нужно политическое убежище, потому что она является резиденткой Англии.

Об этом она заявила в интервью LB.ua, комментируя версию с причастностью к поджогу собственного дома и машины невестки в Киеве.

"Но это (версия о ее причастности. — Gazeta.ua) чушь! Все угрозы, которые звучали от него (Ігоря Коломойского. - Gazeta.ua) еще в марте, апреле и мае, тянули на 155 политических притворов. Но зачем мне убежище, если я - резидент Англии , который здесь живет, работает и платит налоги?" - говорит Гонтарева.

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О возможной причастности Гонтаревой к двум ситуациям в Киеве заявил олигарх Игорь Коломойский.

"Теперь, скорее всего, ее не выдадут. Поэтому думайте сами", - написал Коломойский на просьбу прокомментировать поджог дома Гонтаревой. Пожар в селе Гореничи под Киевом произошел ночью 17 сентября. Дом Гонтаревой сгорел полностью. Никто не пострадал, поскольку в доме никого не было. 12 сентября в Государственном бюро расследований подтвердили проведение обыска в квартире бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Следственные действия провели в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления Национального банка в 2016-м. 5 сентября в центре Киева сгорело авто невестки Гонтаревой. 30 июля у Лондоне саму Гонтареву сбил автомобиль, она попала в больницу. В комментарии hromadske она не исключила, что это месть Коломойского.