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вторник, 08 октября 2019 10:16

Экс-генпродюсер Comedy Club Украина рассказал, чем будет заниматься у Кличко

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Экс-генпродюсер Comedy Club Украина рассказал, чем будет заниматься у Кличко
"Все, что связано с диджитализацией - это мое", - Бахматов. ФОТО: Эльдар Сарахман / "Украинская правда"

Новый советник городского головы Киева Максим Бахматов будет работать с диджитализацией, архитектурой и градостроительством в команде Виталия Кличко.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Все, что связано с диджитализацией, - это мое. То есть информация, управление, электронный документооборот и так далее. Кстати, прошел Kyiv Smart City и выяснилось, что все, что сейчас заявляет команда президента о "государство в смартфоне", в Киеве работает. То есть электронный документооборот работает, к врачу ты можешь записаться через смартфон. Ты можешь записать своего ребенка в детский сад, можешь платить все счета. Там много сервисов, которые можно делать в смартфоне".

Также Бахматов будет работать с развитием предпринимательства, промышленности, трех киевских крытых рынков.

"Я вижу, что сейчас Житний рынок в ж*пе по каким-то причинам... Кстати, а ты знаешь, что за Житний рынок дали Ленинскую премию? 100 тысяч рублей. Потому что это какое-то уникальное архитектурное сооружение, без опор, на каких-то вантах, она висит чуть не в воздухе. Во-первых, я об этом не знал, и это интересно. Во-вторых, с этим надо работать, рассказывать. В-третьих, с Житнего рынка надо делать крутой объект подольский. То есть не давать возможность застроить какой-то фигней.

Из Бессарабки нечто подобное уже начинается, это памятник архитектуры. По Владимирскому немножко лучше, по Житнему надо работать".

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Еще одним направлением его работы станет офис трансформаций - неформальная структура, которая "будет помогать администрации, мэру становиться лучше и лучше, динамичнее и динамичнее".

"Стратегические и тактические вопросы, новые люди, обновление", - сказал Бахматов.

Максим Бахматов стал советником Кличко на общественных началах, то есть он не будет получать зарплату за свою работу. Бахматов играл в КВН, был генпродюссером Comedy Club Украина, которое конкурировало с "Кварталом 95". Комиком №1 называет ныне Майкла Щура.

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08
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