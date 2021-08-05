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четверг, 05 августа 2021 11:57

"Его опыт - бесценный" - Зеленский выразил соболезнования близким Марчука

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&quot;Его опыт - бесценный&quot; - Зеленский выразил соболезнования близким Марчука
"Не стало генерала Евгения Марчука. Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины", сообщил Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и близким экс-премьера, бывшего главы СБУ Евгения Марчука. Сообщение опубликовал в Facebook.

"Не стало генерала Евгения Марчука. Всю жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины", - написал президент.

Добавил: "Благодаря, в том числе, его усилиям в ТКГ на Донбассе был установлен режим тишины, который сохраняется до сих пор. Его опыт - неоценим. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память".

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5 августа скончался бывший премьер-министр, председатель Службы безопасности Украины и министр обороны Евгений Марчук. Ему было 80 лет.

Генерал армии Марчук был первым действующим главой СБУ с ноября 1991 года по июль 1994-го. Руководил правительством с марта 1995 года по май 1996-го. С июня 2003-го по сентябрь 2004 года был министром обороны. С 21 ноября 2018 года Марчук представлял Украину в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. 19 мая 2019-го его освободили от исполнения обязанностей.

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